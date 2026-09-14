В Ерзовке финиширует прокладка нового водопровода

В Ерзовке Волгоградской области завершается прокладка нового поселкового водопровода. По информации специалистов регионального комитета ЖКХ, готовность объекта превышает 90%.

- Порядка 11 км сетей водоснабжения уже заменены на новые. Специалисты приступили к обратной засыпке котлованов, благоустройству прилегающей территории. В завершающей стадии — работы по устройству блочно-модульной насосной станции и станции водоочистки, резервуаров чистой воды, - сообщили в пресс-службе облкомЖКХ.

Отметим, ранее редакция неоднократно сообщала о жалобах жителей Ерзовки на качество подачи коммунального ресурса в дома волгоградцев. Сельчане подозревали, что местные власти специально ограничивают подачу воды в дневное время из-за нехватки мощностей. Судя по всему, после завершения работ проблемы волгоградцев должны уйти в прошлое.

Фото: облкомЖКХ