Безработица в Волгоградской области снизилась до 1,8%

Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы по итогам 2 квартала 2026 года. По данным РИА Рейтинга, уровень безработицы в регионе зафиксирован на планке 1,8%, что на 0,1% ниже, чем было в аналогичном периоде 2025 года. При этом среднее время поиска работы у жителей региона составляло 8,1 месяца.
Лидерами рейтинга стали Нижегородская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В первых двух регионах уровень безработицы составил всего 0,9%, в третьем – 1%. Например, в Нижегородской области работу можно найти в среднем за 4,5 месяца.
В числе отстающих регионов – в основном республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии уровень безработицы составил 22,6%. Но на поиск работы уходит в среднем 5,5 месяца.