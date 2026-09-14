Безработица в Волгоградской области снизилась до 1,8%

Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы по итогам 2 квартала 2026 года. По данным РИА Рейтинга, уровень безработицы в регионе зафиксирован на планке 1,8%, что на 0,1% ниже, чем было в аналогичном периоде 2025 года. При этом среднее время поиска работы у жителей региона составляло 8,1 месяца.