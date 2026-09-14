Волгоградцы стали реже ходить в кафе и бары





В Волгоградской области снизилась посещаемость заведений общепита. Такой вывод содержится в докладе Банка России «Региональная экономика». Такая же тенденция в южных регионах наблюдалась и в Ставропольском крае в июле-августе.

Аналитики отметили также охлаждение потребительской активности относительно мая-июня. Это связано в том числе со снижением турпотока.

Ранее, напомним, сообщалось о закрытии ряда заведений общепита в Волгограде. Так, о прекращении работы ранее заявили владельцы бара «Грингос», «Изи Lange», «Люди», «The Щи», кафе «Angel Cakes». А на месте бывшего ресторана «Puzatik» около Волгоград Арены уже расположилась аптека. Некоторые собственники не поясняли причин закрытия бизнеса, но другие признавались, что приняли непростое решение из-за экономических проблем.

Между тем, по данным Волгоградстата, оборот общественного питания Волгоградской области в январе-июле 2026 года составил 37,3 млрд рублей. Это на 14,8% больше, чем было в аналогичном периоде 2025 года в сопоставимой оценке.