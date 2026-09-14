Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Житель Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта против командира ВС РФ
Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Оренбурга Аману Кульсиитову по делу о подготовке террористического акта. Мужчине, сообщает Привет-Ростов, назначено 20 лет лишения свободы: пять лет он проведёт...
Федеральные новости
 Мошенники начали обзвон пенсионеров под предлогом отказа от цифрового рубля
Россиян, особенно пожилых, предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с цифровым рублем. Как сообщает Привет-Ростов, злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают пенсионерам о якобы...
Экономика

Волгоградцы стали реже ходить в кафе и бары

Экономика 14.09.2026 18:30
0
14.09.2026 18:30


В Волгоградской области снизилась посещаемость заведений общепита. Такой вывод содержится в докладе  Банка России «Региональная экономика». Такая же тенденция в южных регионах наблюдалась и в Ставропольском крае в июле-августе. 

Аналитики отметили также охлаждение потребительской активности относительно мая-июня. Это связано в том числе со снижением турпотока. 

Ранее, напомним, сообщалось о закрытии ряда заведений общепита в Волгограде. Так, о прекращении работы ранее заявили владельцы бара «Грингос», «Изи Lange», «Люди», «The Щи», кафе «Angel Cakes». А на месте бывшего  ресторана «Puzatik»  около Волгоград Арены уже расположилась аптека. Некоторые собственники не поясняли причин закрытия бизнеса, но другие признавались, что приняли непростое решение из-за экономических проблем.

Между тем, по данным Волгоградстата, оборот общественного питания Волгоградской области в январе-июле 2026 года составил 37,3 млрд рублей. Это на 14,8% больше, чем было в аналогичном периоде 2025 года в сопоставимой оценке.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.09.2026 18:30
Экономика 14.09.2026 18:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 15:33
Экономика 14.09.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 13:35 Реклама
Экономика 14.09.2026 13:35 Реклама
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 12:00 Реклама
Экономика 14.09.2026 12:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2026 11:45
Экономика 14.09.2026 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 09:55
Экономика 14.09.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 09:52
Экономика 14.09.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 19:40
Экономика 11.09.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 15:16
Экономика 11.09.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 10:09 Реклама
Экономика 11.09.2026 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2026 20:34
Экономика 10.09.2026 20:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2026 11:43
Экономика 10.09.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2026 08:30
Экономика 10.09.2026 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2026 19:00
Экономика 09.09.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2026 15:30
Экономика 09.09.2026 15:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:58
Дерматологи помогли волгоградской пенсионерке вовремя выявить ракСмотреть фотографии
20:36
Загрузка волгоградских отелей за 8 месяцев упала на 15%Смотреть фотографии
19:56
Ольга Бузова снимет реалити-шоу в волгоградском колледжеСмотреть фотографии
19:38
Житель Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта против командира ВС РФСмотреть фотографии
19:30
Дроны ВСУ угрожают Волгоградской области: объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
19:05
Волгоградца защитили от нападок коллекторов по мошенническому кредитуСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцы стали реже ходить в кафе и барыСмотреть фотографии
18:08
«Баллоны подорожали в три раза»: волгоградцы месяцами стоят в очередях для перевода машины на газСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области с 2027 года ведут госконтроль цен на продукты питанияСмотреть фотографии
17:01
На Бородинском мосту в Камышине сгорел микроавтобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Ерзовке финиширует прокладка нового водопроводаСмотреть фотографии
16:10
Резервные участки для голосования созданы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:48
Под Волгоградом осудили начальницу почтового отделения, прикарманившую кассуСмотреть фотографии
15:33
Безработица в Волгоградской области снизилась до 1,8%Смотреть фотографии
15:09
Суд продлил арест волгоградскому юристу Роману МельниченкоСмотреть фотографии
15:07
Более тысячи многодетных семей Волгоградской области получили выплату 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:55
ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и ещё 42 регионахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Более 2,5 тысяч семей в Красноармейском районе вошли в зону гигабитного интернетаСмотреть фотографии
13:58
Кассационный суд поставил точку в споре о двукратном росте коммунального тарифа под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:50
«Неделю назад их не было»: свалка цинковых гробов на кладбище в Камышине повергла в шок местных жителейСмотреть фотографии
13:35
Ипотека по действующим условиям в Волгограде – варианты для семей с детьмиСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде ГАИ вычислила подростков, повторивших на авто трюк из боевикаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгограде волонтеры нашли пропавшую 67-летнюю женщинуСмотреть фотографии
12:00
Сады Придонья вошли в фокус внимания HoReCa‑рынкаСмотреть фотографии
11:45
Раскрыты самые распространенные способы вовлечения в дропперские схемыСмотреть фотографии
11:22
В Волжском повторно ищут желающих спроектировать новый генплан за 29 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
Андрей Бочаров пригласил волгоградцев на выборы депутатов ГосдумыСмотреть фотографии
11:04
ФСБ задержала 21-летнего под Волгоградом с 5 кг мефедрона в багажникеСмотреть фотографии
10:54
ФАС заинтересовалась ценами на 13 лекарствСмотреть фотографии
10:53
Главред МТВ Николай Коробов удостоен очередного высокого званияСмотреть фотографии
 