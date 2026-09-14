Четвёртый кассационный суд помог волгоградцам защититься от финансовых притязаний управляющей компании. Организация в два раза задрала тариф на жилищно-коммунальные услуги. Инцидент произошёл в 2024 году в Котельниково.

Местные чиновники объявили аукцион на право отбора обслуживающей организации для одного из МКД, оставшихся без управления. Желающих взяться за объект не нашлось, тогда власти назначили УК принудительно на 1 год, установив тариф согласно степени благоустройства сооружения, в размере 14,75 руб. с кв. метра. По истечении срока администрация вновь объявила аукцион, в котором победила та же самая компания, однако теперь оказывать аналогичные услуги организации предложили за 29,9 руб. с кв. метров.

При этом собственники о проведении повторного конкурса уведомлены не были, в результате чего были лишены возможности самостоятельно выбрать УК с приемлемым тарифом.

Отметим, местный суд плотностью поддержал жильцов, указав, что договор был составлен муниципалитетом с грубыми нарушениями. Однако Волгоградский областной суд отказал собственникам в перерасчёте тарифа. Коллегия Четвертого кассационного суда отменила апелляционное определение, указав, что первая инстанция правомерно удовлетворила все требования волгоградцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»