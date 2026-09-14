Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Житель Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта против командира ВС РФ
Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Оренбурга Аману Кульсиитову по делу о подготовке террористического акта. Мужчине, сообщает Привет-Ростов, назначено 20 лет лишения свободы: пять лет он проведёт...
Федеральные новости
 Мошенники начали обзвон пенсионеров под предлогом отказа от цифрового рубля
Россиян, особенно пожилых, предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с цифровым рублем. Как сообщает Привет-Ростов, злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают пенсионерам о якобы...
Общество

Дерматологи помогли волгоградской пенсионерке вовремя выявить рак

Общество 14.09.2026 20:58
0
14.09.2026 20:58


В Волгограде врачи кожно-венерологического диспансера диагностировали онкологию у 79-летней женщины, которая обратилась к ним за консультацией по поводу образования на коже носа. 

Как сообщили в облздраве, у пациентки заподозрили базальноклеточный рак кожи. В ходе более полного осмотра при помощи специализированного оборудования было выявлено еще несколько очагов. Пенсионерку направили к специалисту-онкологу.

В профильном комитете отмечают, что ранняя диагностика помогает начать лечение как можно скорее у профильных специалистов.

Базальноклеточный рак кожи — это самый частый вид немеланомных опухолей кожи. Он образуется из базальных клеток верхнего слоя кожи (эпидермиса) или волосяных фолликулов. Возникает он, как правило, на участках тела, подверженных воздействию солнца. Такой рак обычно растет медленно и редко распространяется на другие части тела.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.09.2026 20:58
Общество 14.09.2026 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 20:36
Общество 14.09.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 19:56
Общество 14.09.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 19:30
Общество 14.09.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 19:05
Общество 14.09.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 18:08
Общество 14.09.2026 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 17:44
Общество 14.09.2026 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 16:32
Общество 14.09.2026 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 15:48
Общество 14.09.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 15:07
Общество 14.09.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 13:58
Общество 14.09.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 13:50
Общество 14.09.2026 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 12:29
Общество 14.09.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 12:11
Общество 14.09.2026 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2026 11:22
Общество 14.09.2026 11:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:58
Дерматологи помогли волгоградской пенсионерке вовремя выявить ракСмотреть фотографии
20:36
Загрузка волгоградских отелей за 8 месяцев упала на 15%Смотреть фотографии
19:56
Ольга Бузова снимет реалити-шоу в волгоградском колледжеСмотреть фотографии
19:38
Житель Оренбурга получил 20 лет за подготовку теракта против командира ВС РФСмотреть фотографии
19:30
Дроны ВСУ угрожают Волгоградской области: объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
19:05
Волгоградца защитили от нападок коллекторов по мошенническому кредитуСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцы стали реже ходить в кафе и барыСмотреть фотографии
18:08
«Баллоны подорожали в три раза»: волгоградцы месяцами стоят в очередях для перевода машины на газСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области с 2027 года ведут госконтроль цен на продукты питанияСмотреть фотографии
17:01
На Бородинском мосту в Камышине сгорел микроавтобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Ерзовке финиширует прокладка нового водопроводаСмотреть фотографии
16:10
Резервные участки для голосования созданы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:48
Под Волгоградом осудили начальницу почтового отделения, прикарманившую кассуСмотреть фотографии
15:33
Безработица в Волгоградской области снизилась до 1,8%Смотреть фотографии
15:09
Суд продлил арест волгоградскому юристу Роману МельниченкоСмотреть фотографии
15:07
Более тысячи многодетных семей Волгоградской области получили выплату 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:55
ФСБ задержала подпольных оружейников в Волгоградской области и ещё 42 регионахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Более 2,5 тысяч семей в Красноармейском районе вошли в зону гигабитного интернетаСмотреть фотографии
13:58
Кассационный суд поставил точку в споре о двукратном росте коммунального тарифа под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:50
«Неделю назад их не было»: свалка цинковых гробов на кладбище в Камышине повергла в шок местных жителейСмотреть фотографии
13:35
Ипотека по действующим условиям в Волгограде – варианты для семей с детьмиСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде ГАИ вычислила подростков, повторивших на авто трюк из боевикаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгограде волонтеры нашли пропавшую 67-летнюю женщинуСмотреть фотографии
12:00
Сады Придонья вошли в фокус внимания HoReCa‑рынкаСмотреть фотографии
11:45
Раскрыты самые распространенные способы вовлечения в дропперские схемыСмотреть фотографии
11:22
В Волжском повторно ищут желающих спроектировать новый генплан за 29 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
Андрей Бочаров пригласил волгоградцев на выборы депутатов ГосдумыСмотреть фотографии
11:04
ФСБ задержала 21-летнего под Волгоградом с 5 кг мефедрона в багажникеСмотреть фотографии
10:54
ФАС заинтересовалась ценами на 13 лекарствСмотреть фотографии
10:53
Главред МТВ Николай Коробов удостоен очередного высокого званияСмотреть фотографии
 