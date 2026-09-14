Дерматологи помогли волгоградской пенсионерке вовремя выявить рак

В Волгограде врачи кожно-венерологического диспансера диагностировали онкологию у 79-летней женщины, которая обратилась к ним за консультацией по поводу образования на коже носа.

Как сообщили в облздраве, у пациентки заподозрили базальноклеточный рак кожи. В ходе более полного осмотра при помощи специализированного оборудования было выявлено еще несколько очагов. Пенсионерку направили к специалисту-онкологу.

В профильном комитете отмечают, что ранняя диагностика помогает начать лечение как можно скорее у профильных специалистов.

Базальноклеточный рак кожи — это самый частый вид немеланомных опухолей кожи. Он образуется из базальных клеток верхнего слоя кожи (эпидермиса) или волосяных фолликулов. Возникает он, как правило, на участках тела, подверженных воздействию солнца. Такой рак обычно растет медленно и редко распространяется на другие части тела.

Фото из архива V102.RU