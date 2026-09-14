Загрузка волгоградских отелей за 8 месяцев упала на 15%

Гостиничный рынок в Волгограде демонстрирует отрицательную динамику с начала года. Загрузка отелей и гостиниц города-героя за 8 месяцев снизилась на 15,1%, следует из данных Hotel Advisors. По информации «Коммерсантъ», лидером падения является Сочи – там загрузка отелей упала на 16,4%. На 13,7% этот показатель упал в Перми.

По словам основателя Hotel Advisors Сергея Данильченко, снижение спроса на отели не связано с перетоком туристов в съемные квартиры и апартаменты. Исследование показало, что большого перетока нет, а падение загрузки является общерыночной историей. Она связана с падением популярности отдыха в России. К концу года, как считает Данильченко, отрицательная динамика коснется все города.

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