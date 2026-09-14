В Волгоградской области жители Камышина шокированы появлением свалки из цинковых гробов на городском кладбище. Фотографии, которые вызвали большой общественный резонанс в городе, опубликовали местные паблики.

Согласно сообщениям, пустые цинковые гробы, на которых можно прочитать фамилии, выброшены на территории городского кладбища №2 в секторе №18. Горожан шокированы увиденным и просят местные власти разобраться в ситуации и навести порядок.

– Это безнравственно, – пишут местные жители. – Понимаю, есть технические моменты и какие-то местные проблемы. Утилизация и хранение этих ритуальных предметов должны быть уважительными не только к мёртвым, но и к живым...





В администрации Камышина сообщили, что цинковые гробы действительно были обнаружены смотрителем сегодня, 14 сентября, на территории городского кладбища №2, которое обслуживает специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги для населения».

– Территория этого кладбища большая – 70 га. Смотритель один. Он следит за территорией и регулярно ее осматривает, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина. – 7 сентября он проводил осмотр, в том числе и этого участка, но там ничего не было. Сегодня, 14 сентября, обнаружено несколько цинковых гробов. Кто это сделал, пока не установлено.

Информация о свалке ритуальных предметов была передана в МБУ города Камышина, которое занимается вопросами благоустройства.

– Сотрудники этого учреждения все вывезли. Никаких гробов там уже нет, – сообщили в администрации.

Здесь уточнили, что с представителями организаций, которые занимаются похоронами, будут проведены разъяснительные беседы, чтобы такие ситуации впредь не повторялись.

Фото: Жесть Камышин / МАКС