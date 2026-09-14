



Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Оренбурга Аману Кульсиитову по делу о подготовке террористического акта. Мужчине, сообщает Привет-Ростов, назначено 20 лет лишения свободы: пять лет он проведёт в тюрьме, ещё 15 – в колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2023 году Кульсиитов приехал из Оренбурга в Ростов-на-Дону, где начал собирать сведения об одном из командиров Вооружённых сил России. Как установило следствие, мужчина действовал в сотрудничестве с украинской разведкой.

Спустя месяц, по версии обвинения, Кульсиитов получил задание забрать из тайника самодельное взрывное устройство, которое в дальнейшем должен был заложить под автомобиль военнослужащего.

Однако осуществить задуманное мужчине не удалось – его задержали возле тайника.