



На фоне топливного кризиса в Волгоградской области не утихает спрос на установку автомобильного газобалонного оборудования. По словам мастеров, сегодня многие водители опасаются не столько дефицита бензина, сколько его низкого качества. Правда ли, что очереди в мастерские расписаны на несколько месяцев вперед? Столкнулись ли их сотрудники с дефицитом комплектующих? И сколько сегодня просят за перевод машины на газ? Ответы на эти и другие вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

– Сейчас эта услуга стоит около 80 тысяч рублей. Но за эти деньги придется подождать как минимум до конца ноября, а то и до декабря. А если хочется получить переоборудованную машину уже завтра, можно предложить двойной тариф, – обсуждают волгоградские автомобилисты в специализированных чатах.





Впрочем, сами специалисты по установке газобаллонного оборудования настаивают, что в условиях небывалого спроса «перекупить» их двойной ценой водителям не удастся.

– Иногда нам действительно предлагают заплатить больше. Но куда мы в этом случае подвинем тех людей, которые записались к нам несколько месяцев назад? – размышляет руководитель компании «АвтоГазовыеСистемы» Константин Ярошенко. – Очередь расписана до 1 ноября, и люди действительно готовы ждать – из-за изменения евростандарта многие переживают, что из-за некачественного бензина у них попросту выйдет из строя топливная система. То есть, если во время первой волны топливного кризиса многих накрывала истерика, то сейчас автомобилисты подходят к этому вопросу более осознанно. При этом, судя по моим наблюдениям, на газ в большинстве своем переводятся те, кто прежде им никогда не пользовался, а не те, кто просто купил новую машину.





Из-за возникшего ажиотажа мастерские во многих регионах страны, в том числе и в Волгоградской области, вполне ожидаемо столкнулись с дефицитом газовых баллонов и других комплектующих.

– Заводы, выпускающие газовые баллоны, не справляются с нагрузкой и не могут поставить нам то количество продукции, в котором мы сейчас нуждаемся, – признает Константин Ярошенко. – Чтобы справиться с нагрузкой, нам даже приходится перекупать оборудование у других установщиков. Сегодня, к примеру, нам привезли продукцию из Санкт-Петербурга. Вполне естественно, что из-за дефицита все оборудование поднялось в цене: ценник на комплектующие вырос на 15 %, сами баллоны подорожали в три раза – вместо прежних 7.200 они стоят больше 22 тысяч рублей. В связи с кратным ростом цен говорить о том, что в этой ситуации мы получаем какую-то сверхприбыль, конечно, не приходится. По правде говоря, работа у нас была всегда, и от отсутствия заказов мы не страдали. Сейчас мы просто больше денег тратим на закупку оборудования. И практически не выходим из мастерской…

Очереди из автомобилистов, решивших решить проблему радикальным образом, выстраиваются не только в Волгограде, но и в других городах Волгоградской области. Так, водители из Волжского, задумавшиеся о переходе на газ в середине сентября, сдадут автомобиль на «операцию» не раньше ноября.

– Спрос бешенный, – подтверждает специалист по установке газобалонного оборудования из Волжского Кирилл. – Лично у нас запись до ноября – в списке желающих и владельцы б/у автомобилей, и хозяева новеньких автомобилей. На фоне такого спроса дефицит комплектующих очень серьезен. Но потихоньку мы его все-таки раскидываем. Работа в любом случае не стоит.





Впервые с очередями на заправке жители Волгоградской области столкнулись еще летом. Однако тогда проблема с бензином решилась максимально быстро. К концу курортного сезона, когда на заправках отменили все лимиты на отпуск топлива, волгоградцы вновь ощутили на себе последствия ажиотажного спроса. Для решения проблемы топливные компании и власти региона не только увеличили количество поступающего на заправки топлива, но и изменили логистические маршруты.

– Начиная с 10 сентября поставки топлива в регион увеличены вдвое. Сохранение такого объема поступлений в сети в течение недели позволит погасить накопленный спрос и сократить очереди на заправках, – сообщали в профильном комитете.

О долгожданных подвижках волгоградцы рассказывали еще в конце прошлой неделе. По их словам, заправки города хотя и окружены колоннами машин, очередь за бензином перестали быть неподвижным «мертвым грузом».

Фото из архива V102.ru