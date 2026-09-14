



Россиян, особенно пожилых, предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с цифровым рублем. Как сообщает Привет-Ростов, злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают пенсионерам о якобы обязательном переводе выплат в цифровую валюту.

По данным специалистов платформы «Мошеловка» Народного фронта, далее мошенники предлагают отказаться от такого способа получения пенсии. Для оформления «отказа» они просят продиктовать код из СМС. Получив проверочный код, злоумышленники могут завладеть доступом к счетам жертвы и совершать по ним операции.

Волгоградцам напоминают: никому и ни под каким предлогом не следует сообщать коды из сообщений, пароли и логины. Особенно если звонящий ссылается на отмену переводов, выплат или пособий.

Специалисты подчеркивают: Банк России и коммерческие банки не требуют обязательной конвертации сбережений в цифровые рубли. Выбор формы хранения и использования средств остается добровольным.