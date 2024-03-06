Расследования

Подозреваемый во взятке следователь Бакучаев из Волгограда исчез после суда

Расследования 06.03.2024 06:24
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06.03.2024 06:24


Волгоградский военный следователь Максим Бакучаев, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере и пытавшийся затянуть сроки ознакомления с уголовным делом, таинственно исчез, сообщает V102.RU. 

Последнее заседание с фигурантом дела, в котором он выступал посредством ВКС из СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области, состоялось в 235-м гарнизонном военном суде Москвы 16 августа 2023 года.

В процессе рассматривалось ходатайство старшего следователя по ОВД 1 СО СУ ГВСУ СК России, требовавшего установить срок для ознакомления обвиняемого и его адвокатов Юлии Минаевой и Давуда Давудова с материалами дела до 23 августа 2023 года.  

— Объем уголовного дела составляет 10 томов, вещественные доказательства, в том числе 9 компакт-дисков с аудиозаписями, а также в материалах дела находятся электронные носители информации, содержащие видеозаписи и аудиозаписи общей продолжительностью свыше 17 часов, — цитирует информагентство текст постановления 235-го гарнизонного военного суда. — Обвиняемый неоднократно отказывался от ознакомления с материалами дела, в частности, 21 и 24 июля 2023 года, а в период с 25 июля по 4 августа 2023 года ознакомился с 9 томами дела. 

Подозреваемый во взяточничестве просил не удовлетворять ходатайство следствия, так как считал его необоснованным. Бакучаев заявлял, что он полностью ознакомится с материалами примерно к 26 августа 2023 года. 

Однако, согласно тексту постановления, «суд приходит к выводу о том, что обвиняемый и его защитники явно, безмотивно и необоснованно затягивают время ознакомления с материалами дела, поскольку такое ознакомление является неэффективным и содержит злоупотребление своим правом, в связи с чем ходатайство следователя подлежит удовлетворению». 

Судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко постановил, что Бакучаев и его адвокаты должны были ознакомиться с материалами дела по 25 августа 2023 года включительно. 

— Так, из имеющихся в деле материалов и пояснений участников процесса следует, что в период с 17 по 18 июля 2023 года сторона защиты уведомлена об окончании следственных действий по делу и о возможности ознакомления с его материалами. Также из представленных материалов следует, что к настоящему времени, то есть фактически спустя месяц, обвиняемый и адвокат Минаева ознакомились с 10 томами дела, в настоящее время знакомятся с информацией на электронных носителях, а адвокат Давудов к ознакомлению с материалами дела не приступал вовсе, — цитирует «Высота 102» постановление суда. 

Бакучаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Расследованием уголовного дела занимается СО СУ ГВСУ СК России. Гособвинение представляет Главная военная прокуратура. Постановлением Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от 20 апреля 2023 года в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

— В июле меру пресечения продлили до 18 октября 2023 года. Уголовное дело в суд не поступало, — пояснили корреспондентам информагентства в пресс-службе военного суда Ростова. 

С августа прошлого года Бакучаев фактически исчез из информационного поля. На сайтах военных судов информация о волгоградском следователе отсутствовала. Собственный источник V102.RU в правоохранительных органах пояснил, что фигуранту дела могли продлить меру пресечения без привлечения суда.  

— Вполне вероятно, что следствие заменило Бакучаеву стражу мерой, исключающей содержание в СИЗО. Больше правовых объяснений таинственного исчезновения я не вижу. Тем более что последний срок содержания в изоляторе истек в октябре прошлого года и больше не продлевался, — рассуждает источник.

Связаться с адвокатами Бакучаева не удалось. Юлия Минаева и Давуд Давудов так и не вышли на связь с редакцией. Журналисты информагентства направили официальный запрос в Главное военное следственное управление СКР с просьбой пояснить, на какой стадии находится расследование уголовного дела в отношении военного следователя, и какая ему избрана мера пресечения. 

Санкция вменяемой следователю статьи УК РФ предусматривает в качестве максимума до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Напомним, что Максим Бакучаев вел расследование уголовного дела по факту гибели в Котельниково срочника из Курска Даниила Радского. Тело военнослужащего нашли за полтора месяца до демобилизации с перерезанным горлом. Родственники погибшего уверены, что Даниила убили. Однако следователь пытался убедить их в том, что Даниил сам нанес себе смертельную рану.

В марте 2023 года мать погибшего Любовь Нефедова выразила обеспокоенность решениями, которые принимает военный следователь. По словам женщины, не уведомив ее, Бакучаев ввел в дело второго потерпевшего — отца погибшего срочника, который ранее не принимал, с ее слов, участия в его воспитании. 

Более того, мать Радского предоставила в распоряжение редакции «Высоты 102» запись телефонного разговора, на которой, предположительно, разговаривают следователь Бакучаев и отец Даниила. В ходе разговора первый уговаривал родственника погибшего срочника совместными усилиями отстранить от дела Любовь Нефедову. Женщина планировала жаловаться на следователя главе СК РФ Александру Бастрыкину.

По информации общественно-политической газеты Отрадненского района Краснодарского края, Максим Бакучаев обучался в военном университете МО РФ. В 2014 году, находясь на первом курсе, будущий следователь удостоился чести принимать участие в военном параде на Красной площади в числе лучших курсантов. До задержания Бакучаев занимал должность старшего следователя военного следственного управления по Волгоградскому гарнизону. 

По сведениям собственных источников «Высоты 102», Бакучаев замешан в получении денег от одного из жителей Волгограда, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, военный следователь за крупную сумму обещал оказать содействие в разрешении проблемной ситуации.

Коллаж: ИА «Высота 102»

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