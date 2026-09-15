Новая угроза ракетной атаки ВСУ: в Волгограде и области звучат сирены





В Волгоградской области объявлена ракетная опасность. Режим введён в 23:48 14 сентября. В населённых пунктах региона звучат сирены — сигнал призывает жителей незамедлительно принять меры безопасности.

Необходимо отключить газ, воду и электричество, после чего проследовать в ближайшее укрытие. Если укрытия поблизости нет, следует направиться в ближайшее заглублённое помещение подземного пространства — подвал, погреб, подземный паркинг.

С собой рекомендуется взять документы, питьевую воду, тёплую одежду и необходимые лекарства. Важно избегать открытой местности, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.

Оставаться в укрытии необходимо до официальной отмены ракетной опасности. При возникновении экстренной ситуации следует обращаться по номеру 112. Информация о снятии режима будет доведена дополнительно.

Отметим, что в Волгоградской области одновременно сохраняется угроза атаки беспилотниками. Дроны ВСУ, по данным мониторинговых каналов, были зафиксированы в Кумылженском и Алексеевском районах.