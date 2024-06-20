Центральный районный суд Волгограда сегодня, 20 июня, вынес приговор бывшей судье Ворошиловского суда Олесе Дорошенко. Как сообщили V102.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, она признана виновной в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вынесении заведомо неправосудных судебных актов.

– С 2015 по 2017 годы Дорошенко, действуя в составе преступной группы, организованной совместно с сожителем, используя свои должностные полномочия, вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных ДТП, – говорится в материалах уголовного дела. – Также Дорошенко оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу ее знакомых. Кроме того, она незаконно получила из бюджета компенсационные выплаты за найм жилого помещения в сумме 653 тысяч 833 рублей, представив фиктивные договоры.

Дорошенко инкриминировалось три эпизода мошенничества, совершенных организованной группой в крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Также бывшая судья обвинялась по четырем эпизодам мошенничества в сфере страхования, совершенным организованной группой, с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), по двум покушениям и одному оконченному составу преступления, предусмотренными различными частями ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), пяти эпизодам ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и пяти эпизодам ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).

Общий ущерб страховым компаниям, администрации Волгограда и судебному департаменту области от перечисленных противоправных действий экс-судьи составил почти 6 миллионов рублей.

Добавим, что полномочия судьи были досрочно прекращены в связи с совершением дисциплинарного проступка в июне 2018 года решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области.

По совокупности преступлений Дорошенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.



