Борьба с коррупцией

«Крышевала и оказывала давление»: в Волгограде экс-судью Олесю Дорошенко отправили в колонию

Борьба с коррупцией 20.06.2024 15:16
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20.06.2024 15:16


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 20 июня, вынес приговор бывшей судье Ворошиловского суда Олесе Дорошенко. Как сообщили V102.RU  в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, она признана виновной в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вынесении заведомо неправосудных судебных актов.
Ранее, напомним, сообщалось, что уголовное дело в отношении Дорошенко было возбуждено по требованию главы СК России Александра Бастрыкина. Согласие на это Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала в марте 2021 года. Оперативное сопровождение расследование осуществляло УФСБ по Волгоградской области. 
– С 2015 по 2017 годы Дорошенко, действуя в составе преступной группы, организованной совместно с сожителем, используя свои должностные полномочия, вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных ДТП, – говорится в материалах уголовного дела. – Также Дорошенко оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу ее знакомых. Кроме того, она  незаконно получила из бюджета компенсационные выплаты за найм жилого помещения в сумме 653 тысяч 833 рублей, представив фиктивные договоры.
Дорошенко инкриминировалось три эпизода мошенничества, совершенных организованной группой в крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, с  использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
Также бывшая судья обвинялась по четырем эпизодам мошенничества в сфере страхования, совершенным организованной группой, с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), по двум покушениям  и одному оконченному составу преступления, предусмотренными различными частями ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), пяти эпизодам ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия,  совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и пяти эпизодам ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).
Общий ущерб страховым компаниям, администрации Волгограда и  судебному департаменту области от перечисленных противоправных  действий экс-судьи составил почти 6 миллионов рублей.
Добавим, что полномочия судьи были досрочно прекращены в связи с совершением дисциплинарного проступка в июне 2018 года решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области.
По совокупности преступлений Дорошенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права  занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года. 

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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