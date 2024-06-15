Здравоохранение

Каркас новой подстанции скорой помощи возвели на юге Волгограда

Здравоохранение 15.06.2024 11:25
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15.06.2024 11:25


Основной каркас здания подстанции скорой медицинской помощи в Красноармейском районе Волгограда полностью готов. Как сообщили V102.RU в администрации региона, строительство объекта, который возводится в рамках нацпроекта, выполнено на сегодняшний день на 30%.

Подстанция строится на территории клинической больницы № 15. Подрядная организация приступила к остеклению здания, устройству кровли, инженерных систем снаружи и внутри, а также к установке межкомнатных перегородок и штукатурке стен. До конца 2024 года все работы на этом объекте должны быть завершены.


- Современное учреждение на территории 15-й больницы будет обслуживать 180-тысячное население самого южного района Волгограда, - сообщили в администрации. Ранее глава региона заявлял, что аналогичные объекты могут появиться и в районах области.

Один их этажей четырехэтажного здания подстанции находится под землей. Помимо различных служебных, бытовых медкабинетов в здании предусмотрен гаражный бокс на 1-м этаже, в котором одновременно могут находиться 10 машин.

15-я больница является опорным медучреждением региона по оказанию экстренной помощи. В этом лечебном учреждение проводится масштабная модернизация, включающая капремонт всех основных корпусов, строительство новой подстанции «скорой», площадки санавиации, дооснащение медоборудованием по третьему, самому высокому, уровню. Также благоустраивается и прилегающая к больнице территория.

Фото: администрации Волгоградской области

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