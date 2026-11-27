Министерство внутренних дел России опубликовало официальное разъяснение относительно использования электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.Благодаря сотрудничеству МВД и Министерства цифрового развития, российские автомобилисты теперь могут предъявлять свои документы в электронном виде сотрудникам ГИБДД через многофункциональный информационный сервис (мессенджер МАХ) и портал госуслуг.Согласно новым правилам, демонстрация QR-кода приравнивается к предъявлению бумажного документа. Однако следует учитывать технические нюансы - для корректной работы электронного сервиса необходим устойчивый мобильный интернет. Если на отдельных участках дорог или в местах проведения технических работ связь нестабильна, предъявить документы в электронном формате не удастся.

В таких ситуациях водитель обязан предоставить инспектору оригиналы документов в бумажном виде. В этой связи МВД России настоятельно советует водителям всегда иметь при себе бумажное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.