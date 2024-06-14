Происшествия

Проплывали мимо: в Волгограде затопило администрацию Кировского района

Происшествия 14.06.2024 15:46
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14.06.2024 15:46




В Волгограде сильнейший ливень сегодня, 14 июня, затопил администрацию Кировского района. Как сообщает V102.RU, под воду ушла почти вся прилегающая к администрации территория и отмостка здания. В саму администрацию, судя по снятому горожанами видео, лучше заплывать на лодке.

- Администрацию сильно залило. Скорее всего вода просочилась и внутрь, - предположили горожане, которые видели последствия потопа из окна автомобиля, практически проплывающего мимо по дороге.

Напомним, что 14 июня в Волгограде сбылись прогнозы синоптиков о сильном ливне и граде. Основной удар пришелся на Кировский район Волгограда, где дороги в считанные минуты ушли под воду. В результате в образовавшийся на улице провал упала маршрутка №6А. К счастью, пострадавших нет.

Видео: читатели V102.RU

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