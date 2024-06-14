Общество

На юге Волгограда после ливня дороги ушли под воду: видео

Общество 14.06.2024 11:41
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14.06.2024 11:41


После мощного ливня с градом сегодня, 14 июня, в Кировском районе Волгограда ушла подводу часть Второй продольной магистрали вместе с остановками, сообщает V102.RU. Кадрами с последствиями непогоды волгоградцы поделились в Сети. 




По словам жителей южного района, затопленными оказались не только дороги, но и остановки общественного транспорта. Пассажирам, чтобы попасть в общественный транспорт, едва ли не по колено приходится заходить в воду. 

Отметим, с утра 14 июня жителей Кировского района Волгограда обрушившийся ливень первое время радовал возможностью остудиться после испепеляющей жары. Однако, никто из волгоградцев не ожидал таких последствий. 

Видео: Волгоград с огоньком / Telegram

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