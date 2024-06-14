Момент падения маршрутки в провал на юге Волгограда попал на видео





В Волгограде камеры дорожного видеонаблюдения зафиксировали момент падения маршрутного такси №6А в провал на дороге в Кировском районе. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что транспортное средство передней частью оказалось в воде в глубокой яме.

По сообщению ГКУ «Безопасный регион», ДТП произошло на пересечении ул. 64-й Армии и ул. Козака. В это время в салоне маршрутного такси находились пассажиры. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

По данным прокуратуры Волгоградской области, на место происшествия выехал прокурор района. По итогам проверки им будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Видео: ГКУ «Безопасный регион»