



В Кировском районе Волгограда во время ливня, обрушившегося на район 14 июня, маршрутное такси №6А провалилось под асфальт. Происшествие, сообщают читатели ИА «Высота 102», произошло у остановки «Колледж им. Вернадского».







Жители южного района Волгограда опубликовали видеокадры, на которых общественный транспорт передней частью буквально занырнул в провал. При этом в ту же яму устремились потоки дождевой воды.

– Сначала подумали, что маршрутка занырнула в ливневку. Но нет, в этом месте ее нет – просто-напросто ушел под землю асфальт вместе с потоками, – уточняют волгоградцы.

Редакция информационного агентства запросила информацию о происшествии в экстренных службах. По предварительным данным, никто в результате дорожного инцидента не пострадал.

Напомним, что в первой половине дня на Кировский район обрушился мощный ливень, местами с градом. В результате в течение получаса под воду ушли Вторая продольная магистраль и остановки общественного транспорта.

Фото, видео: Волгоград с огоньком / t.me