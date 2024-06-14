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На юге Волгограда маршрутка №6А провалилась под асфальт во время ливня

Главное 14.06.2024 12:10
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14.06.2024 12:10


В Кировском районе Волгограда во время ливня, обрушившегося на район 14 июня, маршрутное такси №6А провалилось под асфальт. Происшествие, сообщают читатели ИА «Высота 102», произошло у остановки «Колледж им. Вернадского».  




 

Жители южного района Волгограда опубликовали видеокадры, на которых общественный транспорт передней частью буквально занырнул в провал. При этом в ту же яму устремились потоки дождевой воды. 

Сначала подумали, что маршрутка занырнула в ливневку. Но нет, в этом месте ее нет – просто-напросто ушел под землю асфальт вместе с потоками, – уточняют волгоградцы. 

Редакция информационного агентства запросила информацию о происшествии в экстренных службах. По предварительным данным, никто в результате дорожного инцидента не пострадал. 

Напомним, что в первой половине дня на Кировский район обрушился мощный ливень, местами с градом. В результате в течение получаса под воду ушли Вторая продольная магистраль и остановки общественного транспорта. 

Фото, видео: Волгоград с огоньком / t.me

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