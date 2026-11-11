



10 ноября были подведены итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты». В этом году порядка 650 участников получили финансовую поддержку на реализацию социально важных проектов. В числе победителей сразу 12 волгоградцев. На воплощение своих идей они смогут потратить 6,5 млн рублей.

- Самый крупный грант из волгоградцев получила Анна Сычева — 999 тыс. рублей она направит на проведение III Всероссийского форума школьников «IT на Волге». Студентка ВГСПУ Екатерина Левченко выиграла по итогам конкурса 938 тыс. рублей на создание волонтёрского корпуса Молодёжного фестиваля «Всероссийский студенческий марафон – 2027». Сергей Махалин на 758 тыс. рублей проведет школу БПЛА «Полет в будущее» для 80 подростков из школ Красноармейского района Волгограда, - сообщили в комитете молодёжной политики Волгоградской области.

В конкурсе могли принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. В общей сложности между победителями были распределены без малого 400 млн рублей.

Отметим, с учётом ранее проводимых очных и заочных этапов конкурсов поддержку суммарным размером 14 млн рублей получили 27 молодёжных инициатив. Особый грант смог выиграть ВолгГМУ – вуз получил от Росмолодёжи 23 млн рублей. Средства должны пойти на организацию концертов для бойцов СВО и членов их семей, профилактику экстремизма и мошенничества, оснащение центра для кибер-соревнований, адаптацию первокурсников, проведение летних лагерных смен, пропаганду здорового образа жизни, развитие медиашколы и проведение интеллектуальных игр.

Фото из архива ИА «Высота 102»