Под Волгоградом женщина проткнула живот знакомого шампуром





В городскую больницу города Камышина доставили 37-летнего жителя Котовского района Волгоградской области с колото-резаной раной брюшной полости. Медики сообщили о травме криминального характера в полицию.

По данным полиции, в день происшествия пострадавший распивал спиртное со своей 39-летней знакомой. Во время застолья между ними возникла ссора, и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила мужчину шампуром в живот.

Подозреваемая созналась в содеянном. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Изображение создано при помощи ИИ