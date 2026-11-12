Действующая менее часа опасность по БПЛА отменена в Волгограде





Режим беспилотной опасности действовал на территории Волгоградской области с 4:42 до 5:24. Менее часа сохранялась угроза атаки вражескими БПЛА, но сейчас в воздушном пространстве всё спокойно.



Экстренные службы напоминают, что в случаях ЧП нужно звонить по единому номеру - 112. Пока действует опасность по БПЛА, верным решением будет избегать открытых пространств, а в помещении выбрать комнату без окон.



Также стоит учитывать, что за съёмку работы ПВО или последствий удара БПЛА предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.