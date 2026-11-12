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Общество

Волгоградцам напомнили о нюансах использования материнского капитала

Общество 12.11.2026 06:17
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12.11.2026 06:17


Материнский капитал является одной из эффективных мер поддержки семей с детьми. Реализовать его можно по нескольким направлениям, родители сами в праве выбирать, что именно сделать.

Обычно распоряжаться деньгами можно только после того, как ребёнку, в связи с рождением которого был выдан сертификат, исполнится 3 года. Но стоит учитывать, что для некоторых целей средства можно получить почти сразу после рождения малыша. СФР сообщает, что не дожидаясь достижения ребёнком трёхлетнего возраста, материнский капитал можно использовать для первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по жилищному кредиту. Также допустимо использовать сертификат для покупки товаров и услуг, которые помогают социальной адаптации детей с инвалидностью, оплачивать ясли или детский сад, включая частные учреждения. Можно оформить и ежемесячные выплаты на любого ребёнка в семье младше трёх лет, получить единовременную выплату остатка материнского капитала до 10 тысяч рублей.

После того как ребёнку исполнится 3 года, средства можно использовать для покупки жилья, его строительства или реконструкции без привлечения кредитов и займов. Есть возможность пустить средства маткапитала на оплату обучения детей в школе, колледже, университете, а также в спортивных секциях и кружках.

Кроме того, материнский капитал можно направить на формирование накопительной пенсии. 

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