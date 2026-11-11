Авиарейс в Волгоград отменен после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Авиакомпания «Победа» отменила дневной рейс в Волгоград из Санкт-Петербурга после массированной атаки на северную столицу. По информации справочной волгоградского аэропорта, в 14:40 мск 11 ноября самолет из Санкт-Петербурга в город на Волге не прилетит по причине отмены рейса.

Ранее прибытие рейса из города на Неве задерживалось до 18:40 мск. Соответственно переносилось и время обратного вылета из Волгограда в Санкт-Петербург.

Власти Ленобласти сообщили, что ночью 11 ноября над регионом было уничтожено 150 вражеских БПЛА. Трое человек пострадали. Ночная атака временно остановила работу аэропорта Пулково.