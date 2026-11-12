12 ноября волгоградцев ждёт геомагнитный штиль





Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ сообщает, что магнитосфера Земли полностью восстановилась после влияния корональной дыры. Ожидается, что предстоящая неделя будет характеризоваться стабильной геомагнитной обстановкой.



Сегодня, 12 ноября, вероятность магнитных бурь оценивается в 3%, геомагнитных возмущений - в 10%, а вероятность сохранения спокойной обстановки составляет 87%. В Волгоградской области ожидается сохранение спокойной магнитосферы с Kp-индексом в пределах 1-3 баллов, что соответствует благоприятным условиям.