Расследование дорожно-транспортного происшествия в Райгороде Светлоярского района Волгоградской области взяла на контроль прокуратура. На место ДТП, в результате которого 12 июня вечером под колесами автомобиля погибли две 14-летние девочки, выезжал прокурор района Рустам Бектасов.

К настоящему времени установлено, что 21-летний местный житель накануне вечером управлял «Нивой» в состоянии алкогольного опьянения. Около 22.00 на ул. Советской он не справился с управлением и снес двух девочек-подростков, которые шли по обочине дороги во встречном направлении. В результате полученных травм пострадавшие скончались.

– Водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, – сообщила утром 13 июня официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.





По информации СУ СКР, водитель задержан.

Фото: прокуратура Волгоградской области