



До главного праздника года еще полтора месяца, и специалисты рекомендуют не оставлять закупки на последние декабрьские дни. Если начать формировать продуктовый запас постепенно, траты распределятся равномернее, а предпраздничная толчея в магазинах обойдёт стороной, пишет портал Volganet.net.

Запас, который не подведёт. Первыми в корзину стоит отправить товары с долгим сроком хранения — консервы (горошек, кукурузу, оливки и маслины), соусы, приправы, крупы и макароны. Компанию им составят чай, кофе, шоколад, конфеты, орехи и сухофрукты. Ассортимент широк, так что можно не спеша изучить ценники и выбрать выгодные варианты.

Сладкое и икра. С новогодними сладостями — печеньем, шоколадом и готовыми подарочными наборами — тоже лучше не тянуть до последнего, но обязательно свериться со сроками годности. Отдельная история — красная икра: к декабрю спрос на неё традиционно подскакивает, что отражается и на цене. Дефицита при этом не прогнозируют — объёмы поставок сопоставимы с прошлогодними. Альтернатива для экономии — икра форели: её получают на рыбоводческих хозяйствах, поэтому предложение не привязано к сезону вылова.

На выручку — морозилка. Заранее можно взять и замороженную рыбу, к примеру форель: при соблюдении условий хранения она дождётся праздничного стола без потери качества.