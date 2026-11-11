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Общество

Устраивают «темную», бьют и пинают: переехавшая в Краснодар волгоградка заявила о травле ее сына в школе №114

Общество 11.11.2026 18:09
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11.11.2026 18:09




В редакцию ИА «Высота 102» обратилась уроженка Волгограда Кристина Вакуленко с просьбой придать огласке жуткую ситуацию, с которой ее 12-летний сын столкнулся в школе №114 в Краснодаре. Мама мальчика утверждает, что группа одноклассников систематически издевается над ее сыном, устраивает ему «темную» с пинками и ударами. 

– Я мама ученика 6Д класса школы №114 города Краснодара. Я записываю это видео и прошу огласки через соцсети, потому что администрация школы и родители бездействуют, а мои обращения в ведомства не дают никакого результата. Я обращаюсь к вам за помощью и прошу распространить мое видео, так как в нашем классе происходит буллинг, травля в отношении моего сына. Ему систематически наносят физические увечья, собираются группой и пинают, постоянно что-то швыряют, – рассказывает мама мальчика в своем видеообращении.

Семья переехала к родственникам в Краснодар из рабочего поселка Быково Волгоградской области, где мальчик без проблем закончил начальную школу. Начались проблемы, со слов Кристины, именно в краснодарской школе, где мальчик пошел в 5 класс. Женщина утверждает, что в классе сына сформировалось настоящее «подростковое ОПГ», несколько участников которой систематически издеваются над ее сыном, оскорбляют учителей и портят школьное имущество.

– Я просто в шоке, не знаю, что мне делать и куда обращаться. В прошлом году моего сына в раздевалке закрыли, выключили свет и наносили ему хаотично побои: удары и пинки. Далее эти одноклассники, я не знаю, как их назвать, это просто ОПГ, шайка, от которой нужно избавляться, потому что эти одноклассники отравляют жизнь всего класса, а в особенности моего сына, – говорит взволнованная мама шестиклассника.

По словам женщины, в прошлом году она обращалась в департамент образования, Следственный комитет и ПДН. Из первых двух ведомств ей пришли отписки, а от ПДН никакой реакции и вовсе не последовало.

После «темной» в раздевалке в школе было собрание, на котором Кристине пообещали, что будут приняты меры со стороны родителей и администрации школы, но, как утверждает женщина, травля ее сына продолжается.

– Из-за безнаказанности все повторилось и в этом году. 21 октября его облил водой один из одноклассников и ударил. Вчера, 10 ноября, история с раздевалкой повторилась. Его закрыли в раздевалке, выключили свет и нанесли удар в челюсть, то ли ногой, то ли кулаком мой сын в темноте не смог разобрать, – рассказала Кристина. – Я требую немедленно изъять записи со всех камер от 21 октября и 10 ноября. Привлечь родителей виновных к ответственности и убрать из нашего класса этих буллеров. Мой сын не виноват, и он хочет учиться в комфортной атмосфере, в нормальном классе, без этой шайки.

Мама мальчика, который подвергается травле в краснодарской школе, обратилась в ИА «Высота 102», чтобы о конфликте узнали не только жители Краснодара, но и за его пределами. По ее мнению, возможно это сподвигнет администрацию школы, а также другие профильные ведомства вмешаться в ситуацию и остановить систематическую травлю ее ребенка.  

Фото сгенерировано ИИ

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