



Помощник Президента РФ Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область ознакомился с возможностями центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, вместе с губернатором Андреем Бочаровым он осмотрел учебный центр «Гонка дронов», парашютный класс, тир с тремя галереями (25, 50 и 100 метров), пообщался со спортсменами секции практической стрельбы. А взлётно-посадочная полоса с твёрдым покрытием, позволит принимать и обслуживать воздушные суда, чтобы в дальнейшей перспективе создать аэродром для межрегиональных маршрутов.

Также Трутнев ознакомился с возможностями лагеря «Авангард»: тренировочными площадками, классами, бытовыми условиями. На совещании обсудили развитие инфраструктуры для военно-прикладных видов спорта и патриотического движения.

– Для того чтобы добиваться лучших результатов, надо любить своё дело, действительно любить Родину. Здесь, в Волгоградской области, результат очевиден, спасибо губернатору за большую и правильную работу, – сказал Юрий Трутнев.





Андрей Бочаров поблагодарил его за поддержку и подчеркнул: «Задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по воспитанию подрастающего поколения, по сохранности нашей страны, выполняются на территории Волгоградской области, и они будут выполнены».

Развитие «Юного ястреба» находится под личным контролем губернатора. Центр получил высокую федеральную оценку и является уникальной площадкой для военно-спортивных сборов и патриотических мероприятий.

Фото: администрация Волгоградской области