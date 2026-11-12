12 ноября на рассвете в Волгограде объявлена ракетная опасность





РСЧС Волгоградской области предупредила горожан о ракетной опасности. Тревожные сообщения стали приходить в 6:40. Сирена оповестила о необходимости проследовать в укрытие.



Экстренные службы призывают отключить электричество, газ и воду, а затем проследовать в безопасное место. При себе советуют иметь воду, документы, тёплые вещи и необходимые лекарства.



Напомним, режим беспилотной опасности действовал на территории Волгоградской области с 4:42 до 5:24. Менее часа сохранялась угроза атаки вражескими БПЛА.