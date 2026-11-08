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Расследования

Волгоградка перевела мошенникам более 2,4 млн рублей

Расследования 08.11.2026 14:26
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08.11.2026 14:26


26-летняя жительница Краснооктбярьского района Волгограда стала очередной жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, девушка отдала фейковым сотрудникам органов более 2,4 млн рублей.

По словам девушки, с 30 октября по 6 ноября ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом перевода средств на «безопасный счёт» они убедили её перевести накопления через мобильные банковские приложения – в общей сложности более 2,4 млн рублей.

После выполнения всех инструкций связь с мошенниками прекратилась. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников.

Изображение создано при помощи ИИ

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