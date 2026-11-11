Банки стали чаще запрашивать кредитные истории волгоградцев

В первом полугодии 2026 года российские банки запросили на 18% больше кредитных отчётов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Банк России. Всего за шесть месяцев финансовые организации получили около 1,2 млрд таких документов.

Кредитные отчёты помогают банкам оценивать платёжеспособность потенциальных заёмщиков и их долговую нагрузку. При этом микрофинансовые организации (МФО) стали реже обращаться в бюро кредитных историй: число запросов сократилось почти на треть – со 114,2 млн до 78,1 млн. В то же время МФО активнее использовали скоринг – оценку кредитоспособности заёмщиков. В целом количество предоставленных кредитных оценок за год выросло на 8%.

Интерес граждан к услугам БКИ практически не изменился: больше половины запросов по-прежнему приходится на индивидуальный кредитный рейтинг.