Губернатор Бочаров поздравил с 89-летием владыку Германа





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 11 ноября в телефонном разговоре поздравил с 89-летием владыку Германа, пожелав ему здоровья и всех благ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, Священный Синод удовлетворил прошение Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа об уходе на покой в декабре 2018 года. В том же месяце исполнилось 50-летие со дня его епископской хиротонии.

За многие годы при Германе в Волгоградской области были открыты десятки приходов, построены новые храмы – в том числе и собор Александра Невского.

Владыка Герман является почетным гражданином Волгоградской области, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами Почёта, Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».