ФНС России по Волгоградской области приглашает налогоплательщиков — физических лиц на Дни открытых дверей. Чем может быть полезен такой визит в налоговую – в нашем материале.
Когда и где
- Даты: 12 и 26 ноября.
- Время: с 9:00 до 20:00.
- Место: все инспекции Волгоградской области.
Зачем идти
- Уточнить свои налоговые обязательства.
- Подать заявление, если в уведомлении обнаружились некорректные сведения.
- Представить документы, подтверждающие право на льготы.
- Задать вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ.
- Получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
О чём расскажут специалисты
- Кому необходимо уплачивать имущественные налоги.
- Какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании.
- Ответы на другие вопросы по налогообложению.