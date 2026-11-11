



ФНС России по Волгоградской области приглашает налогоплательщиков — физических лиц на Дни открытых дверей. Чем может быть полезен такой визит в налоговую – в нашем материале.

Когда и где

Даты: 12 и 26 ноября.

Время: с 9:00 до 20:00.

Место: все инспекции Волгоградской области.

Зачем идти

Уточнить свои налоговые обязательства.

Подать заявление, если в уведомлении обнаружились некорректные сведения.

Представить документы, подтверждающие право на льготы.

Задать вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ.

Получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

О чём расскажут специалисты

Кому необходимо уплачивать имущественные налоги.

Какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании.

Ответы на другие вопросы по налогообложению.

И в заключение: специалисты УФНС напоминают волгоградцам о том, что уплатить транспортный, земельный налоги, налог на имущество и НДФЛ по уведомлениям нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Своевременная оплата избавит от начисления пеней и неприятных ситуаций в дальнейшем. Получить уведомление можно на Госуслугах и в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» в электронном виде. Еще один способ – по почте заказным письмом (только тем, кто не подключён к этим сервисам). Если уведомление не получено, его можно взять при личном посещении любой налоговой инспекции или любого МФЦ Волгоградской области.