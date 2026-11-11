К выходным Волгоград накроет осенняя оттепель до +17





Ближе к выходным, 14 и 15 ноября, в Волгограде заметно потеплеет. Как прогнозируют специалисты, в субботу, 14 ноября, термометры покажут в столице региона до +15 градусов. Правда, вместе с теплом придут и дожди.

Пик оттепели придется именно на субботу. Днём ожидается около +15, ночью – в районе +9. Ветер разгонится до 12 м/с, а за сутки может выпасть до 12,1 мм осадков — максимум за неделю.

Некоторые синоптики допускают и более высокие значения 14 ноября – до +17.

В воскресенье, 15 ноября, похолодает до +13, но дожди не прекратятся. С 16 ноября в город вернётся прохлада: днём не выше +5.