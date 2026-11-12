Волгоградцам стал известен размер прожиточного минимума на 2027 год



Губернатор Андрей Бочаров утвердил новое постановление о прожиточном минимуме в регионе на 2027 год.

Согласно постановлению, с 1 января 2027 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 395 рублей, что на 1100 рублей больше текущего показателя (16 288 рублей).



Также увеличены размеры прожиточного минимума для различных социально-демографических групп. Для трудоспособного населения он составит 18 961 рубль (в настоящее время - 17 754 рубля). Для детей повышение будет чуть более 1000 рублей - в 2026 году прожиточный минимум составлял 15 799 рублей, а в 2027 году он достигнет 16 873 рублей. Пенсионерам также будет увеличена надбавка с 14 008 до 14 960 рублей.