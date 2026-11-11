



Власти Волгограда опубликовали заявление на фоне многочисленных жалоб жителей региональной столицы на холодные батареи и буксующий в городе-миллионнике старт отопительного сезона. Чиновники сообщили что основной причиной проблем с подачей тепла выступает завоздушивание системы, однако также управляющие компании всё чаще рапортуют в мэрию о том, что эксплуатируемые ими дома становятся жертвами вандализма и воровства.

По информации обслуживающих организаций, во многих случаях они бы и рады оперативно отладить отопительные системы, однако не могут из-за срезанных радиаторов, труб и других элементов отопления в местах общего пользования.

- Случаи пропажи или повреждения оборудования были зафиксированы в домах №3 по ул. им. Хользунова, №11 по ул. им. Клименко и др. В результате таких безответственных действий отдельных лиц жители МКД находятся без отопления до выполнения специалистами комплекса ремонтных работ, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Схожая ситуация произошла в доме №17 по ул. Таращанцев.

- Из-за возникшего засора на канализационных сетях внутри МКД было произведено самовольное перекрытие внутридомовых коммуникаций, в том числе была ошибочно перекрыта подача отопления. При повторном включении отопления сотрудники УК выявили, что за время, когда подача тепла была отключена, узел подачи отопления, установленный в доме, был разукомплектован неустановленными лицами, - продолжили в мэрии.

Что за таинственные мародёры вставляют палки в колёса волгоградским коммунальщикам, неизвестно. В официальном сообщении мэрии об организации следственных действий по перечисленным фактам не сообщается, однако отмечается, что именно вмешательство вредителей помешало оперативно подать на объект тепло и потребовало дополнительных финансовых вливаний и трудоемких ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время, по информации властей, подача ресурса в дом возобновлена.

Также в администрации призывают волгоградцев не замалчивать проблемы, а оперативно делиться информацией.

- Без обращения в УК или ЕДЦ специалисты профильных служб не могут своевременно узнать о возникшей проблеме, чтобы подключиться к ее решению, - подчёркивается в заявлении чиновников.

Жалобы горожан принимает единый диспетчерский центр. Обратиться в него можно по номеру 33-31-34. Специалисты должны брать на себя координирующую функцию облегчая коммуникацию между заявителями и коммунальными организациями. Кроме того, проблемные вопросы сотрудники центра обещают ставить на контроль.

Напомним, с началом отопительного сезона 2026-2027 годов волгоградцы стали массово сообщать об отсутствии в их домах тепла и бездействии обслуживающих организаций. Завалив обращениями надзорные органы, жильцы МКД начали массово записывать видеообращения к председателю СК России Александру Бастрыкину.

На сложившуюся ситуацию вынужден был дополнительно отреагировать Государственный жилищный надзор Волгоградской области. Инспекторы запустили круглосуточную линию для оперативного приёма коротких письменных жалоб через национальный мессенджер «Макс». Специальный канал привязан к номеру телефона 89377340594.

10 ноября на проблему в ходе оперативного совещания обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. Глава региона призвал усилить контроль над управляющими компаниями и принять самые жёсткие меры к организациям, нарушающим закон.

Отметим, по данным мэрии, все 268 объекта теплогенерации работают в Волгограде штатно.