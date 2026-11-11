Главное

КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами

Актуально

«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицу

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Федеральные новости

Федеральные новости
 Программу подготовки кадров создадут для участников СВО без высшего образования
Президент Владимир Путин предложил запустить отдельную программу для участников специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Она должна стать аналогом проекта «Время героев», сообщает «Интерфакс». Как пояснил глава государства...
Федеральные новости
 Военный эксперт: удары по Ленинградской области нужны Киеву, чтобы изолировать Калининград
Украина стремится изолировать Калининград от основной части России, и удары по Ленинградской области – часть этого замысла. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник, передаёт со...
Общество

В Волгограде назвали причины и виновных в буксующем старте отопительного сезона

Общество 11.11.2026 15:13
0
11.11.2026 15:13


Власти Волгограда опубликовали заявление на фоне многочисленных жалоб жителей региональной столицы на холодные батареи и буксующий в городе-миллионнике старт отопительного сезона. Чиновники сообщили что основной причиной проблем с подачей тепла выступает завоздушивание системы, однако также управляющие компании всё чаще рапортуют в мэрию о том, что эксплуатируемые ими дома становятся жертвами вандализма и воровства.

По информации обслуживающих организаций, во многих случаях они бы и рады оперативно отладить отопительные системы, однако не могут из-за срезанных радиаторов, труб и других элементов отопления в местах общего пользования.

- Случаи пропажи или повреждения оборудования были зафиксированы в домах №3 по ул. им. Хользунова, №11 по ул. им. Клименко и др. В результате таких безответственных действий отдельных лиц жители МКД находятся без отопления до выполнения специалистами комплекса ремонтных работ, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Схожая ситуация произошла в доме №17 по ул. Таращанцев.

- Из-за возникшего засора на канализационных сетях внутри МКД было произведено самовольное перекрытие внутридомовых коммуникаций, в том числе была ошибочно перекрыта подача отопления. При повторном включении отопления сотрудники УК выявили, что за время, когда подача тепла была отключена, узел подачи отопления, установленный в доме, был разукомплектован неустановленными лицами, - продолжили в мэрии.

Что за таинственные мародёры вставляют палки в колёса волгоградским коммунальщикам, неизвестно. В официальном сообщении мэрии об организации следственных действий по перечисленным фактам не сообщается, однако отмечается, что именно вмешательство вредителей помешало оперативно подать на объект тепло и потребовало дополнительных финансовых вливаний и трудоемких ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время, по информации властей, подача ресурса в дом возобновлена.

Также в администрации призывают волгоградцев не замалчивать проблемы, а оперативно делиться информацией.

- Без обращения в УК или ЕДЦ специалисты профильных служб не могут своевременно узнать о возникшей проблеме, чтобы подключиться к ее решению, - подчёркивается в заявлении чиновников.

Жалобы горожан принимает единый диспетчерский центр. Обратиться в него можно по номеру 33-31-34. Специалисты должны брать на себя координирующую функцию облегчая коммуникацию между заявителями и коммунальными организациями. Кроме того, проблемные вопросы сотрудники центра обещают ставить на контроль.

Напомним, с началом отопительного сезона 2026-2027 годов волгоградцы стали массово сообщать об отсутствии в их домах тепла и бездействии обслуживающих организаций. Завалив обращениями надзорные органы, жильцы МКД начали массово записывать видеообращения к председателю СК России Александру Бастрыкину.

На сложившуюся ситуацию вынужден был дополнительно отреагировать Государственный жилищный надзор Волгоградской области. Инспекторы запустили круглосуточную линию для оперативного приёма коротких письменных жалоб через национальный мессенджер «Макс». Специальный канал привязан к номеру телефона 89377340594.

10 ноября на проблему в ходе оперативного совещания обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. Глава региона призвал усилить контроль над управляющими компаниями и принять самые жёсткие меры к организациям, нарушающим закон.

Отметим, по данным мэрии, все 268 объекта теплогенерации работают в Волгограде штатно.

Фото: ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.11.2026 15:13
Общество 11.11.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 15:07
Общество 11.11.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 14:47
Общество 11.11.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 13:40
Общество 11.11.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 13:31
Общество 11.11.2026 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 13:27
Общество 11.11.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 13:13
Общество 11.11.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 12:34
Общество 11.11.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 10:45
Общество 11.11.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:58
Общество 11.11.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:46
Общество 11.11.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:42
Общество 11.11.2026 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 09:26
Общество 11.11.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 08:56
Общество 11.11.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2026 08:25
Общество 11.11.2026 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:51
Под Волгоградом фермер убил рабочего в ходе спора о зарплатеСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде назвали причины и виновных в буксующем старте отопительного сезонаСмотреть фотографии
15:07
Пусто и в магазинах, и на маркетплейсах: волгоградцы вновь проигнорировали нашумевшую «черную пятницу»Смотреть фотографии
14:47
В Волгограде умер судья в почетной отставке Юрий КоноваловСмотреть фотографии
13:40
Дни открытых дверей пройдут в волгоградских налоговых: кому и для чего неужно сходитьСмотреть фотографии
13:31
Авиарейс в Волгоград отменен после атаки ВСУ на Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
13:27
Волгоградская молодёжь выиграла 6,5 млн на школу БПЛА, форумы и волонтёрствоСмотреть фотографии
13:13
Волгоградцам подсказали, как растянуть новогодние расходы на продуктыСмотреть фотографии
12:38
Цифровое образование: «Ростелеком» научил волгоградских школьников противостоять угрозам в сетиСмотреть фотографии
12:34
Волгоградцы пожаловались на продавца тухлой рыбы в РоссельхознадзорСмотреть фотографии
12:00
Труп мужчины прибило к берегу Волги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Программу подготовки кадров создадут для участников СВО без высшего образованияСмотреть фотографии
11:36
В Краснодаре готовятся судить 12 фигурантов дела о коррупции в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Сосед убил супругов Сухаревич в ЖК «Екатерининский»: хроника трагедии, потрясшей РостовСмотреть фотографии
11:07
«ВОЛМА» и «Ростелеком» договорились о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
10:45
В Дубовке срок грозит автолюбителю за попытку измерить промилле в рубляхСмотреть фотографии
10:17
СК проверит обстоятельства смертельного пожара на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:06
«Умный дом» выходит за пределы квартиры: как волгоградские МКД переходят в «цифру»Смотреть фотографии
09:58
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Волгоградской области 11 ноябряСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом выясняют причины утечки жидкости из трубопровода на луг фермераСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде определены работы для украшения юбилейных карт «Волна»Смотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом мигрантов массово выдворят за неповиновение полицииСмотреть фотографии
09:35
ВС РФ поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областяхСмотреть фотографии
09:26
В северной части Волгограда 14 ноября проведут работы на водоводеСмотреть фотографии
08:56
О необходимости проверять кредитную историю после утери паспорта предупреждают волгоградцевСмотреть фотографии
08:25
Восемь авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:12
«Придонье» на пьедестале: волгоградские дзюдоистки взяли бронзу Континентальной лигиСмотреть фотографии
08:00
«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицуСмотреть фотографии
07:36
Серебряный дубль Ксении Ахрамеевой на финале «Олимпийских надежд России»Смотреть фотографии
07:25
Семичасовая беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 