В Волгограде умер судья в почетной отставке Юрий Коновалов

Судья Волгоградского облсуда в почетной отставке Юрий Коновалов скончался после продолжительной болезни в 76 лет. Печальную новость сообщила сегодня, 11 ноября, объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Уроженец села Калмыцкие Алтайского края Юрий Коновалов проработал в судебной системе 24 года. После окончания Дальневосточного госуниверситет получил специальность «Правоведение». С 1982 по 1987 годы в Волгоградской области работал судьей и председателем Дубовского районного суда. С 1987 по 2001 годы осуществлял правосудие в Центральном районном суде Волгограда, где был судьей, а потом и заместителем председателя суда.

В июле 2001 года Юрий Коновалов был назначен президентским указом судьей Волгоградского областного суда на неограниченный срок полномочий. В почетную отставку он ушел в 2011 году. Юрий Коновалов пользовался уважением и авторитетом среди коллег, как опытный и грамотный специалист.

В Волгоградском областном суде выражают соболезнования семье и близким Юрия Коновалова.