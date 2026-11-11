



«Черная пятница», еще недавно считавшаяся чем-то вроде аттракциона невиданной щедрости, стремительно теряет свои позиции. И если в прошлые годы основные сливки с акции снимали маркетплейсы, то в этот раз о снижении спроса заявляют и в крупных ПВЗ.

Почему волгоградцы не спешат за покупками, и на какие хитрости готовы идти торговые сети, рассказываем в материале ИА «Высота 102».









О самом ожидаемом дне всех шопоголиков в торговых центрах Волгограда сегодня напоминают лишь яркие вывески на витринах. Скучающие сотрудники магазинов подтверждают: «черная пятница», в этом году выпавшая на среду, уже не вызывает прежнего ажиотажа у разгоряченных предвкушением горожан.

– Мы давно наблюдаем за ситуацией, когда покупатели выбирают вещи, заходят с ними в примерку, а там попросту фотографируют артикул и ищут аналогичную позицию на маркетплейсах, – рассказывает администратор одного из волгоградских магазинов. – Наше руководство, безусловно, также видит эту тенденцию и, пытаясь идти в ногу со временем, предлагает скидки сначала не в живых торговых точках, а онлайн. Что получается в итоге? Люди по-прежнему заходят в примерочную, тут же ищут товар на сайте, а от нас выходят с пустыми руками. Магазины тем самым теряют весьма приличную выручку.









Пытаясь восстановить баланс на весах, где против всемогущего онлайна выступает «живой» шопинг, маркетологи подключают к «черной пятнице» дополнительные бонусы от банков.

– Конечно же, магазинам нужна хорошая выручка для того, чтобы они могли оставаться на своем месте. Поэтому некоторые сети добавляют к собственным скидкам повышенный кешбэк от банка – к примеру, 27 ноября в нашей сети ожидается снижение цен на 40%. Дает ли это комбо ожидаемый эффект? По опыту прошлого года могу сказать, что лишь частично, – добавляет собеседница ИА «Высота 102».





Подождем Нового года?

«Черная пятница» с ее «кричащей» рекламой и обещанием трепетной заботы о кошельке давно умерила собственные амбиции и стала заметно скромнее, признает директор Ворошиловского ТЦ.

– Эта акция серьезно видоизменилась еще со времен пандемии коронавируса, – рассуждает Надежда Васильева. – В магазинах нет ее масштабной рекламы, суперцен и розыгрыша хороших призов и подарков. Почему так случилось? Во-первых, сегодня ритейл переживает не самые простые времена, а, во-вторых, хорошо прокаченная маркетингом форма постепенно ушла в мир онлайна, именно там показав себя с более выгодной стороны.





Впрочем, небывалого наплыва клиентов в этом году не ожидают и сотрудники крупных маркетплейсов. Все еще возвращая прежних клиентов после атак на распределительные склады, работники не питают больших надежд на целительную силу распродаж.

– Если прежде мы принимали как минимум три машины с товаром за сутки, то сейчас до нас доезжает только одна, – вздыхают в одном из пунктов выдачи заказов. – Поток клиентов не восстановился до сих пор – ситуацию не выправила ни традиционная подготовка детей к школе, ни широко анонсированная в социальных сетях «черная пятница». Если в лучшие времена к нам за день приходило около 180 клиентов, то сейчас мы насчитываем от 80 до 110 человек. Скорее всего, исправить эту ситуацию нам поможет только предстоящий Новый год.



