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Общество

Решили взять на испуг? ФССП опровергла угрозы ареста рынка «Авангард» в Волгограде

Общество 11.11.2026 20:53
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11.11.2026 20:53


11 ноября получила развитие ситуация с ультиматумом, озвученным накануне администрацией рынка «Авангард» арендаторам. В региональном управлении ФССП России назвали угрозу ареста торговых павильонов и находящегося внутри них имущества предпринимателей недостоверной информацией.

Как ранее сообщала редакция, 9 ноября на территории рынка неожиданно отключили водо- и электроснабжение. Администрация рынка заверила предпринимателей, что причина произошедшего им неизвестна. Сотрудники пообещали уточнить информацию. Утром 10 ноября коммунальные ресурсы в торговых рядах так и не появились, а всех бизнесменов руководство торгового комплекса пригласило на собрание, где было объявлено о том, что рынок идёт под снос, а торговцам необходимо в течение суток освободить занимаемые павильоны. В противном случае торговые площади вместе со всем находящимся внутри имуществом якобы будут арестованы.

В ФССП России пояснили, что не планировали предпринимать такого рода действий. Озвученная угроза может быть инициативой представителей компании «Внешнеторговый дом «HELP», которые таким образом могли попытаться ускорить снос объекта из-за замаячившей на горизонте уголовной ответственности.

– В связи с неисполнением решения суда судебным приставом‑исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора (взыскано в полном объеме), должник привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, – подчёркивается в ответе регионального управления ФССП России на запрос ИА «Высота 102».

На текущий момент владельцем рынка предоставлено объяснение, согласно которому он обязуется самостоятельно снести рынок «Авангард» в ближайшие недели. В противном случае приставы будут вынуждены привлечь к демонтажу торговых рядов стороннюю организацию и впоследствии взыскать с компании «Внешнеторговый дом «HELP» понесённые расходы.

Напомним, накануне журналисты ИА «Высота 102» побывали на территории рынка и пообщались с доведёнными до отчаяния предпринимателями. Как выяснилось, в 2021 году руководство рынка проиграло суд и должно было демонтировать 71 нестационарный торговый объект и 6 торговых лотков, расположенных на земельном участке площадью 4,6 тыс. кв. метров. Однако информацию о судебном вердикте владельцы рынка предпочли скрыть от арендаторов торговых точек, продолжая на протяжении пяти лет собирать с них плату и убеждая, что мэрия продляет право пользования землёй.

Ничего не подозревающие предприниматели в канун зимнего сезона вложили все свои средства в закупку товара и как раз в первой декаде ноября отгрузили его в павильоны. Новость о необходимости в течение 24 часов вывезти всю продукцию, мебель, оборудование и демонтировать кондиционеры застала продавцов врасплох. У большинства нет ни свободных денег на аренду новых коммерческих помещений, ни средств на вывоз товаров и демонтаж оборудования.

Отметим, комментарий по сложившейся ситуации готовит и администрация Волгограда. Соответствующую информацию редакция опубликует дополнительно.

Фото: ИА «Высота 102»

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