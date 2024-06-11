Расследования

«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую Шыхалиева

Расследования 11.06.2024 18:36
0
11.06.2024 18:36


В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 11 июня, прошел очередной процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, обвиненного в совершении ДТП, в результате которого погибли студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

В сегодняшнем заседании суд заслушал показания одного из свидетелей — девушки, которая в ночь аварии находилась в салоне белой иномарки вместе с подсудимым.

— Она вместе с Шыхалиевым ехала в Mercedes-Benz. Вроде Анастасия ее зовут. Если ранее она заявляла, что ездила с ним по барам, он пил с друзьями, то сегодня она уже ничего не смогла вспомнить. Стала путаться в показаниях. У нее будто амнезия. Видимо с ней провели работу, что ей сказали, то она и говорит, — заявил в разговоре с журналистами V102.RU отец одного из погибших студентов Артак Габриелян. 

Дозвониться до защитника подсудимого, корреспонденты информагентства не смогли — Федор Эюбов так и не ответил. Ранее юрист заявлял, что в сегодняшнем процессе выступит свидетель, чьи показания станут «довольно значимой информацией». При этом адвокат неоднократно утверждал, что факт наличия либо нахождения его подзащитного в состоянии алкогольного опьянения «не подтвержден доказательствами, нет никакой конкретики».

Ранее в суде огласили показания одного из свидетелей — жильца дома по улице Римского-Корсакова Виктора Ш. — слышавшего звук столкновения автомобилей и заметившего двоих мужчин кавказской внешности из покореженного Mercedes-Benz белого цвета. В первом процессе адвокат Шыхалиева усомнился в версии следствия. 

Напомним, следствием установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова в Дзержинском районе на огромной скорости влетел на Mercedes-Benz в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на красный свет. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан.   

Следующее заседание назначено на 24 июня. По делу продолжат допрашивать свидетелей смертельной аварии.    

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.06.2024 12:52
Расследования 11.06.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 09:33
Расследования 11.06.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 09:27
Расследования 11.06.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 19:10
Расследования 10.06.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 17:32
Расследования 10.06.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 16:54
Расследования 10.06.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 15:32
Расследования 10.06.2024 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 13:06
Расследования 10.06.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 12:09
Расследования 10.06.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 11:36
Расследования 10.06.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2024 11:21
Расследования 10.06.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2024 17:15
Расследования 09.06.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2024 11:11
Расследования 09.06.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2024 23:37
Расследования 08.06.2024 23:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2024 14:21
Расследования 08.06.2024 14:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:36
«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую ШыхалиеваСмотреть фотографии
17:59
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»Смотреть фотографии
17:56
«Это очень больно»: в Камышине выломали ограждение на Аллее Славы участников СВОСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде опубликованы кадры жёсткого столкновения легковушек на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском возобновлено движение трамваев после ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде завершается строительство новой тепловой камеры на улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:05
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде после огласки в СМИ коммунальщики за сутки заменили стояк в девятиэтажкеСмотреть фотографии
14:42
Бочаров вручил в Волгограде первые региональные ордена, медали и званияСмотреть фотографии
14:13
Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитамСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде спасатели подготавливают к открытию городские пляжиСмотреть фотографии
12:52
В Котово отложили суд по делу экс-мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
12:09
Русло реки Медведица расчищают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пьяные игры с ножом грозят волжанину 15-летним срокомСмотреть фотографии
11:36
В Волжском предприниматель идет под суд за гибель ребенка в игровой комнате ТРК «Планета Лето»Смотреть фотографии
11:32
Главному приставу Волгоградской области назначили нового заместителяСмотреть фотографии
11:23
Сотрудники энергосбытовой компании подняли в Волгограде особый флагСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде городские службы оценили протяженность трещин на дорогахСмотреть фотографии
10:45
«Росгосстрах» выплатил волгоградским аграриям за ущерб от заморозков почти 360 млн рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области выросло число пострадавших от укусов животныхСмотреть фотографии
10:08
Иномарка сбила медлительного самокатчика в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Волгоградцев предупредили о проверке систем экстренного оповещенияСмотреть фотографии
09:58
На День России волгоградцев ждет пекло до +37ºСмотреть фотографии
09:33
Суд отменил оправдательный приговор волгоградцу за распространение детской порнографииСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде госкорпорация пожертвовала для бойцов СВО автомобиль Chevrolet EpicaСмотреть фотографии
09:27
Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить делоСмотреть фотографии
07:49
Размер вознаграждения за работу на выборах утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Магазин в Ерзовке под Волгоградом тушили 4 часаСмотреть фотографии
21:52
Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится 12 июняСмотреть фотографии
 