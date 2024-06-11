«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую Шыхалиева

В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 11 июня, прошел очередной процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, обвиненного в совершении ДТП, в результате которого погибли студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

В сегодняшнем заседании суд заслушал показания одного из свидетелей — девушки, которая в ночь аварии находилась в салоне белой иномарки вместе с подсудимым.

— Она вместе с Шыхалиевым ехала в Mercedes-Benz. Вроде Анастасия ее зовут. Если ранее она заявляла, что ездила с ним по барам, он пил с друзьями, то сегодня она уже ничего не смогла вспомнить. Стала путаться в показаниях. У нее будто амнезия. Видимо с ней провели работу, что ей сказали, то она и говорит, — заявил в разговоре с журналистами V102.RU отец одного из погибших студентов Артак Габриелян.

Дозвониться до защитника подсудимого, корреспонденты информагентства не смогли — Федор Эюбов так и не ответил. Ранее юрист заявлял, что в сегодняшнем процессе выступит свидетель, чьи показания станут «довольно значимой информацией». При этом адвокат неоднократно утверждал, что факт наличия либо нахождения его подзащитного в состоянии алкогольного опьянения «не подтвержден доказательствами, нет никакой конкретики».

Ранее в суде огласили показания одного из свидетелей — жильца дома по улице Римского-Корсакова Виктора Ш. — слышавшего звук столкновения автомобилей и заметившего двоих мужчин кавказской внешности из покореженного Mercedes-Benz белого цвета. В первом процессе адвокат Шыхалиева усомнился в версии следствия.

Напомним, следствием установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в сентябре 2023 года на пересечении улиц Продольной и Римского-Корсакова в Дзержинском районе на огромной скорости влетел на Mercedes-Benz в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на красный свет. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Следующее заседание назначено на 24 июня. По делу продолжат допрашивать свидетелей смертельной аварии.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»