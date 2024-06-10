Школьница утонула на глазах у подруги в реке Ахтуба





В Ленинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки в реке Ахтуба. Трагедия произошла 10 июня примерно в 09:30 в селе Заплавное.

По предварительным данным, девочка вместе с подругой отправилась купаться на берег реки без сопровождения взрослых. Не умея плавать, школьница все-таки вошла в воду и вскоре начала тонуть. Прийти на помощь ребенку никто не смог.

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Алексей Анисимов. По факту случившегося будет проведена проверка.



Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области