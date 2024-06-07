Политика

Губернатор Бочаров принимает участие в пленарной сессии с Владимиром Путиным

Политика 07.06.2024 15:54
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07.06.2024 15:54


Делегация Волгоградской области сегодня, 7 июня, продолжает работу на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Губернатор региона также находится на ПМЭФ-2024 и принимает участие в пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума с президентом России Владимиром Путиным. В сессии также участвуют Президент Многонационального Государства Боливия Луисо Альберто Арсе Катакора и Президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

Волгоградская делегация во главе с губернатором сегодня уже приняла участие в стратегических и пленарных сессиях форума, провела ряд рабочих встреч и переговоров, подписала соглашения о реализации проектов в промышленности, социальной сфере.

Напомним, что накануне замгубернатора Анна Писемская подписала трехстороннее соглашение, подразумевающее развитие УК ОЭЗ «Химпром». По информации администрации Волгоградской области, компания «ВОЛГБЕРГ» станет резидентом ОЭЗ. Организация планирует реализовать на площадке «Химпрома» проект «Производство подшипников» с общим объемом инвестиций 267 млн рублей. 

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