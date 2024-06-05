Соглашение по развитию «Химпрома» подписала Волгоградская область на форуме в Петербурге





Делегация Волгоградской области сегодня, 5 июня, приступила к работе на ПМЭФ-2024. Как сообщает ИА «Высота 102», главным итогом этого дня на форуме в Санкт-Петербурге для волгоградцев стало подписание трехстороннего соглашения о резедентстве. Речь идет об инвестпроекте по созданию и развитию производства подшипников на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Химпром». Подписи под документом поставили замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская, глава УК ОЭЗ «Химпром» Бахтиёр Касимов и гендиректор ООО «ВОЛГБЕРГ» Андрей Петров.

По информации администрации Волгоградской области, компания «ВОЛГБЕРГ» станет резидентом ОЭЗ. Организация планирует реализовать на площадке «Химпрома» проект «Производство подшипников» с общим объемом инвестиций 267 млн рублей.

– Проект направлен на достижение технологического суверенитета России, освоение выпуска импортозамещающей продукции, – подчеркивают в областной администрации.

– Подписанный сегодня проект относится к металлообработке – мы рады, что наша зона приобретает диверсификацию и ориентируется не только на химическую отрасль, но и на металлообработку. Планировка ОЭЗ такова, что в основной части будут располагаться большие химические комплексы, а на оставшейся – меньшие предприятия. По нашим предварительным расчетам мы ждем порядка 9-10 резидентов в перспективе нескольких лет, может быть, одного-двух в этом году, – пояснил Бахтиёр Касимов.





Кроме того, 5 июня на ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о торгово-инвестиционном сотрудничестве между ООО «ВОЛГБЕРГ» и SANBERG GLOBAL MACHINES (P) LTD из Индии. Совместно компании планируют создать сервисный центр в России по ремонту и техническому обслуживанию оборудования производства индийской компании.

– Мы планируем производить подшипники роликовые, сферические, конические, цилиндрические и другие, различных размеров. Будем решать задачу по импортозамещению, потому что в настоящее время порядка 70% подшипников импортируются. Наши подшипники будут использоваться в станкостроении, в сельхозмашиностроении, в автомобилестроении. Рынок России большой, и мы надеемся на позитивный эффект, который окажет наше производство и наш продукт окажут на экономику страны. Проект планируем реализовать в течение 2024-25 года, мощность предприятия – порядка 600 тысяч штук подшипников в год, – рассказал Андрей Петров. – Наши индийские партнеры – это завод малого и среднего бизнеса, который выпускает высокоточное шлифовальное оборудование. Задача индийской стороны – обеспечить нас надежными станками, запчастями и агрегатами для бесперебойной работы. Также мы обсуждаем организацию сервисного центра с индийскими партнерами, который будет выполнять функцию технического надзора за работой оборудования.

В ходе ПМЭФ-2024 представители Волгоградской области планируют принять участие в обсуждении актуальных вопросов с федеральными министрами, руководителями институтов развития, главами российских регионов.