Под Волгоградом наградили троих вернувшихся домой участников СВО

В Иловлинском районе Волгоградской области состоялась церемония вручения наград выполнившим воинский долг ветеранам СВО.

Как сообщает ИА «Высота 102», Алексей Худяков, Юрий Томихин и Валентин Тарабарин награждены медалями «Участнику специальной военной операции». Юрию Томихину вручили также медаль «За боевые отличия», а Валентину Тарабарину – «За воинскую доблесть».

Ордена Мужества передали и родным погибших на СВО иловлинцев – Андрея Наумова и Виктора Лукьяненко. Посмертно медалями «Участник специальной военной операции» отмечены Андрей Иванов и Дмитрий Крылов. Семье Дмитрия передали также орден Мужества.