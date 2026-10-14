Приток налогов в бюджет Волгоградской области вырос до 117,5 млрд

Итоги поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет Волгоградской области за 9 месяцев 2026 года подвели в УФНС. По данным ведомства, объем поступлений в региональную казну составил 117,5 млрд рублей – это на 11,8 млрд рублей, или на 11,2 %, больше аналогичного периода прошлого года.

В Управлении ФНС России по Волгоградской области отметили, что положительный темп роста обеспечен по всем основным источникам доходов бюджета:

- по налогу на прибыль поступления составили 24,3 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей или на 16,7% больше за 9 месяцев 2025 года;

- по налогу на доходы физических лиц поступило 50 млрд рублей, что на 4,3 млрд рублей или на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- по упрощенной системе налогообложения (включая АвтоУСН) поступило 10,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей или на 13,6% больше аналогичного периода прошлого года;

- по налогу на имущество организаций поступления составили 8,5 млрд рублей, что на 2,1 млрд рублей или на 33% больше аналогичного периода прошлого года.