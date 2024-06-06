Спорт

«Волгоград Арена» претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2024 году

Спорт 06.06.2024 15:05
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06.06.2024 15:05


Волгоград вошел в число трех городов России, в котором может состояться матч за Суперкубок страны по футболу 13 июля между питерским «Зенитом» и «Краснодаром», сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».

В борьбе за трофей сойдутся действующий чемпион и обладатель Кубка России — питерский «Зенит» и серебряные призеры российской премьер-лиги сезона 23-24 - «Краснодар». Титульный поединок может также состояться на домашней арене кубанского клуба. Еще одним вариантом проведения встречи за Суперкубок является стадион в Екатеринбурге. 

Напомним, что «Волгоград Арена» принимала три игры группового этапа Чемпионата мира в 2018 году между Англией и Тунисом, Польшей и Японией и Саудовской Аравией и Египтом. Кроме того, в том же году, 9 мая, состоялся финал Кубка России в Волгограде, в котором  «Тосно»  из Ленинградской области обыграло курский «Авангард» со счетом 2:1. 

Также 1 мая 2023 года на «Волгоград Арене» прошел ретро-матч между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного коллектива. Голами отметились Роман Павлюченко и Александр Самедов. На поле выходили известные в прошлом футболисты «Ротора»  —   Платон Захарчук, Виталий Абрамов, Валерий Есипов, Денис Зубко, Олег Веретенников и другие. Поединок был приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Игру посетили 36 640 зрителей. 

20 ноября прошлого года на  волгоградском стадионе состоялся товарищеский матч между сборными России и Кубы, в котором хозяева разгромили соперников из Латинской Америки со счетом 8:0. Данный поединок посетили 40 тысяч 706 зрителей.

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