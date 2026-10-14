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Общество

МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с ветром и градом

Общество 14.10.2026 17:29
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14.10.2026 17:29


14 октября МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о надвигающемся шторме. В ближайшие часы в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Волгоградцев и гостей региона несколько часов будут испытывать на прочность ливни и ветер.

- В период 18-21 час и до конца суток 14.10.2026, ночью и утром 15.10.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в предупреждении.

Отметим, во время ненастья специалисты рекомендуют воздержаться от нахождения на улице, а при необходимости покинуть безопасное помещение держаться подальше от деревьев, шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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