



В Светлоярском районе Волгоградской области осудят бывшего судебного пристава. Женщина воспользовалась служебным положением, чтобы спасти арестованные финансы близкой родственницы.

- Желая помочь племяннице в погашении задолженности по кредитному договору, приняла к своему производству исполнительный лист о взыскании с родственницы долга в размере 167 тыс. рублей. После этого фигурантка уголовного дела внесла заведомо ложные сведения о наличии факта излишне арестованных денежных средств на счетах племянницы и направила в банковскую организацию незаконные постановления о снятии арестов, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Вину в содеянном экс-пристав не признала. Теперь точку в разбирательстве предстоит поставить суду. Ожидать вердикта обвиняемая будет под домашним арестом.

Фото из архива ИА «Высота 102»