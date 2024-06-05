Губернатор Бочаров 5 июня обратился к волгоградским политикам





Сегодня, 5 июня, в Волгограде прошла встреча губернатора Волгоградской области с руководителями политических фракций Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», в своем обращении к политикам Андрей Бочаров призвал представителей всех партий к открытой и честной конкуренции в ходе избирательных кампаний.

Напомним, что накануне, 4 июня, региональный парламент принял решение о назначении выборов в Волгоградской области на 8 сентября 2024 года. В Единый день голосования жители Волгоградской области выберут новый состав облдумы, а также губернатора региона. В муниципальных образованиях Волгоградской области жителям предстоит также обновить составы районных и городских дум.

Выступая перед собравшимися, Андрей Бочаров подчеркнул, что все парламентские политические партии России, общественные объединения и организации являются ведущими участниками выборного процесса. Социально-экономическая обстановка и общественно-политическая ситуация в регионе на сегодня, отметил он, стабильные.

Далее цитата из обращения главы Волгоградской области к политикам:

– Уважаемые товарищи, парламентские партии представляют широкий спектр общественно-политических интересов жителей Волгоградской области, имеют большой опыт формирования и реализации задач развития Волгоградской области, всей нашей страны. И, находясь в постоянном диалоге со своими избирателями, вносят свой вклад в решение задач развития Волгоградской области.

Сбалансированная общественно-политическая система, сформированная в Волгоградской области; конструктивный диалог всех ветвей власти; эффективное межпартийное и общественное взаимодействие позволяют нам в целом не только решать насущные задачи текущего периода, но и обеспечивать решение долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития Волгоградской области, максимально учитывая мнение людей.

Члены региональных отделений парламентских партий, представленных в Волгоградской области, принимают самое активное участие в работе по реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, масштабных инфраструктурных, инвестиционных и социальных проектов, напрямую влияющих на повышение качества жизни людей.

Отдельно отмечу активное и неравнодушное участие представителей ведущих политических сил, общественных организаций и жителей Волгоградской области в работе по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, которой мы и дальше будем уделять приоритетное внимание.

Уважаемые товарищи, пользуясь случаем, благодарю вас и в вашем лице всех членов партий, ваших сторонников за активное участие в работе по развитию Волгоградской области.

Волгоградская область вступает в активный период избирательных кампаний разных уровней. Очень важно, чтобы выборная кампания проходила на основе конкуренции идей, предложений и проектов, направленных на решение задач повышения качества жизни людей. Нам необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы политические партии, все кандидаты могли в ходе открытой конкурентной борьбы за голоса избирателей представить и защитить свои программы, в которых отражены предложения по решению конкретных проблем людей, муниципальных образований, Волгоградской области и России в целом.

Обеспечение прозрачной, конкурентной, полностью соответствующей российскому законодательству выборной кампании – наша общая задача. И здесь отдельно отмечу роль Избирательной комиссии Волгоградской области, которая непосредственно обеспечивает подготовку и проведение выборов, а также Общественной палаты Волгоградской области, задача которой – подготовить корпус общественных наблюдателей и координировать их работу на выборах.

Отдельное ваше внимание хочу обратить на обеспечение комплексной безопасности при подготовке и проведении выборной кампании.